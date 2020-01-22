Web TV Türkiye İGA CE’su Kadir Samsunlu, A Haber’e İstanbul Havalimanı’nın hedeflerini anlattı

İGA CE’su Kadir Samsunlu, A Haber’e İstanbul Havalimanı’nın hedeflerini anlattı

22.01.2020 | 17:28

İstanbul Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı 50 milyonu aşarken havalimanı da her geçen gün büyümeye devam ediyor.  İGA CEO’su Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nın 2020 hedeflerini ve 2019 ‘da ki gelişmeleri A Haber’e anlattı. 2019’un çok başarı bir yıl olarak geçtiğini belirten Samsunlu, 45 saatlik bir süre olmasına rağmen 33 saatte Atatürk Havalimanı’ndan bütün ekipmanları, İstanbul Havalimanı’na getirdiklerini belirtti.

"RÜZGARLI ZAMANDA İNİŞ KARARI PİLOTLARIN İNSİYATİFİNDEDİR"

Ticaret alanında önemli bir ilerlemenin söz konusu olduğunu belirten Kadir Samsunlu; "Nisan ayındaki kişisel harcamalara göre hem yiyecek içecekte hem de gümrüksüz satışta önemli bir artış var. Buda tabi burada koyduğumuz önemli perakende miksinin, yolcularımız tarafından ne kadar beğenildiğinin de bir göstergesidir. Bu kadar büyük bir terminal içerisinde, bu ticaret alanlarını biz bilerek bu şekilde planladık. Yaklaşık 7-8 ay geçmesine rağmen çok iyi sonuçlar almaya başladık." ifadesini kullandı.

Rüzgarın uçuşları engellediği eleştirilerine Samsunlu; "Rüzgar dünyanın her yerinde bir problem. Bu noktada iniş kararını pilotlar verir. Hiçbir şekilde karar verme mekanizmasına müdahale etme şansınız yoktur. Buna ek olarak çok büyük incelemelerden sonra pistlerin konumlanması yapıldı. Bunun da katkısını görüyoruz." şeklinde konuştu.

"DÜNYA BU HAVALİMANI'NIN BAŞARISINI KABUL ETMİŞ DURUMDA"

Projenin Türkiye'nin projesi olduğunu vurgulayan Samsunlu; "Burası devletin sahip olduğu bir varlıktır. Burada siyasi kazanımın peşinde koşmamak lazım. Çünkü dünya bu havalimanının başarısı kabul etmiş durumda. Dolayısıyla bundan mutlu olmak lazım." dedi.

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