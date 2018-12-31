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İhracat yüzde 9,4 arttı, ithalat yüzde 21,3 azaldı

İhracat 2018 yılının Kasım ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 15 milyar 529 milyon dolar; ithalat yüzde 21,3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı ‘Dış Ticaret İstatistikleri’ verisini açıkladı. Buna göre, TÜİK ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Kasım ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 15 milyar 529 milyon dolar, ithalat yüzde 21,3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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İhracat yüzde 9,4 arttı, ithalat yüzde 21,3 azaldı
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