İletişim Başkanlığı paylaştı: PYD/YPG’nin gerçek yüzünü 6 tanık anlattı
İletişim Başkanlığı, PYD/YPG’den kaçıp Türkiye’ye sığınan Kobanililerin (Ayn el-Arap’lılar) bu terör örgütünün zulümlerini anlattığı bir film hazırladı. Filmi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun “Terör örgütü PYD/YPG’nin gerçek yüzünü yakından bilen bu 6 tanığa kulak verin...” mesajıyla paylaştı. Filmde, 2011’de Suriye rejiminin bölgeyi PKK/YPG’ye teslim etmesinden sonra Kürt halkına yönelik daha da artan baskı, tehdit, hapis, zorla silah altına alma ve cinayet gibi muameleleri bizzat bölge halkının tanıklığıyla gözler önüne seriliyor.
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