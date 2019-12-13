İletişim Başkanlığı paylaştı: PYD/YPG’nin gerçek yüzünü 6 tanık anlattı

İletişim Başkanlığı, PYD/YPG’den kaçıp Türkiye’ye sığınan Kobanililerin (Ayn el-Arap’lılar) bu terör örgütünün zulümlerini anlattığı bir film hazırladı. Filmi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun “Terör örgütü PYD/YPG’nin gerçek yüzünü yakından bilen bu 6 tanığa kulak verin...” mesajıyla paylaştı. Filmde, 2011’de Suriye rejiminin bölgeyi PKK/YPG’ye teslim etmesinden sonra Kürt halkına yönelik daha da artan baskı, tehdit, hapis, zorla silah altına alma ve cinayet gibi muameleleri bizzat bölge halkının tanıklığıyla gözler önüne seriliyor.