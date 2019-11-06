Ilıcak ve Altan'ın tahliyesi CHP'de kriz çıkardı! Ulusalcılar Kılıçdaroğlu'na tepkili

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ sanığı gazetecilerin tahliyelerinden duyduğu memnuniyeti partisinin grup toplantısında dile getirmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ve yargılama sürecindeki tutumu CHP'nin ulusalcı kanadını rahatsız etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepkilerde art arda geldi.