İlim Yayma Ödülleri için geri sayım başladı! Başkan Erdoğan da törene katılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek İlim Yayma Ödülleri için geri sayım başladı. Gençlerin akademik çalışmaya ilgisini artırmak istediklerini söyleyen Bilal Erdoğan, "Bizler, gençlerimizin akademik kariyer kovalarken, bunu doğru motivasyonlarla yapmasını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı..
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