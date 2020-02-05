İlker Başbuğ’a bir tepki de MHP Genel Başkan Yardımcısından geldi

Başkan Erdoğan grup toplantısında eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ’a sert tepki gösterdi. Erdoğan: “Parlamentonun hukukunu korumak için hepiniz süratle dava açmalısınız.” dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım konuya ilişkin değerlendirmelerini A Haber’e aktardı.

"TBMM'YE GÖLGE DÜŞÜRÜLEMEZ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: "Askeri mahkeme yıllarca Necmettin Erbakan'ı, Alparslan Türkeş'i ve bizleri yargılamıştır. Burada TBMM büyük töhmet altında bırakılmıştır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Önce herkesin vazifesini yapması gerekir. Birçok askeri noktada büyük görevler almış İlker Başbuğ'un, FETÖ ile ilgili bir mücadelesi yoktur. Bunların gözleri daima yönetimdedir. Askerin yönetimle bağı kesilmiştir. Ancak Türkiye'de Genel Kurmay Başkanlığı gibi bir makama gelmişsiniz, ordu da bütün kademeleri FETÖ'ye teslim etmişsiniz, çıkıyorsunuz burada ahkam kesiyorsunuz. Bu şekilde ahkam kesmeyle bir noktaya varılmaz, TBMM'ye gölge düşürülemez." ifadesinde bulundu.