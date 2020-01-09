Web TV Türkiye İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul çarkı: Referandumdan evet çıksa da kabul etmem

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul çarkı: Referandumdan evet çıksa da kabul etmem

09.01.2020 | 10:46

Canlı yayında Kanal İstanbul için referandum isterim diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sadece birkaç saniye sonra da "Referandumdan evet çıksa da kabul etmem" dedi.

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