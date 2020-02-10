İmamoğlu'nun küfür etmesi Meclis'i karıştırdı! | Video

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis toplantısında küfür iddiası gerginlik yarattı. İBB Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, AK Partili Meclis üyesine küfür ettiğini öne sürdüğü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan özür dilemesini istedi. Tevfik Göksu, "Özür dilemezseniz meclisi terk edeceğiz" dedi. İmamoğlu ise "O arkadaş ile yüz yüze konuşacağım" cevabını verdi.