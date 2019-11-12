İngiliz istihbaratçı öldürüldü mü? Soruşturma en az 1 ay sürecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre eski İngiliz subayı Edward Le Mesurie'nin ölümüne ilişkin soruşturma titizlikle yürütülüyor. Başsavcılık açıklamasında "Kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler Adli Tıp Kurumu'nda devam etmektedir" denildi