İnternet dolandırıcılığına dikkat! Teşhir ürünleri sıfır diye satıyorlar!

Son günlerde indirim reklamları internet dolandırıcılığı olaylarını beraberinde getirdi. Vatandaş ucuz ürün satın alabilmek için internetten fiyatları takip edip ucuz gördüğü ürünleri satın alıyor ancak. Dolandırıcılar piyasadaki teşhir ürünleri toplayıp vatandaşa internet üzerinden satıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü A Haber canlı yayınında vatandaşları konuyla ilgili uyardı.