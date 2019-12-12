İran sınırından giren terörist yakalandı

PKK/YPG'li terörist Ağrı yolunda polis tarafından yakalandı. Terör örgütü PKK üyesi Aziz Oruç İran sınırından Türkiye'ye giriş yaptı. Yanında da HDP Doğu Beyazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelik vardı. Ekelik terörist Oruç yakalanamaması için güvenli bir bölgeye götürmeye çalışıyordu. Ağrı yolundan geçtikleri sırada polis operasyon düğmesine bastı ve yol kenarında yakaladı.