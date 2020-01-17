İŞKUR üzerinden 100 bin personel alınacak! İşte İŞKUR üzerinde alınacak 100 bin personelin yerleştirileceği işler...
İŞKUR üzerinden 100 bin personel alınacağı duyuruldu! İŞKUR hangi iş alanlarına 100 bin personel alacak? İşte İŞKUR üzerinden alınacak 100 bin personelin yerleştirileceği işler...
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