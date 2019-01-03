İstanbul Bahçelievler'de bir mağazada kadınların 'Haka danslı' uçar tekmeli kavgası kamerada

Olay, Bahçelievler'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre C.Ş isimli bir kız sosyal medya üzerinden başka bir kız ile kavga etti. C.Ş geçtiğimiz gün kavga ettiği kız ile bir iş yerinde karşılaştı. Kızlar burada da tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.Ş olay yerine arkadaşlarını çağırdı. C.Ş.'nin arkadaşlarının gelmesi ile tartışma daha da büyüyerek kavga dönüştü. Tekme ve yumrukların hava da uçuştuğu kavgada bir kişi çenesinden yaralandı.



Kızların tekmeli yumruklu kavgasını vatandaşlar ayırdı

Kavga çevrede bulunan diğer vatandaşların araya girmesiyle güçlükle son buldu. Kavgayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kavgaya karışan kızları gözaltına alarak karakola götürdü. Olaya karışanlardan C.Ş isimli kızın birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.



Kızların acımasızca kavgası kamerada

Yaşanan bu dehşet verici anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kızlar iş yeri içerisinde konuşmaya başlıyor. Konuşma daha sonra kavgaya dönüşüyor ve kızlardan bir tanesi diğerine yumruk atıyor. Atılan ilk yumruğun ardından tekme ve yumruklar havada uçuşmaya başlıyor. Genç kızlardan birinin Yeni Zelanda yerlilerinin yaptığı"Haka Dansı"nı andıran figürlerle karşısındakine saldırdığı anlar da görülüyor. . Bir süre birbirlerine acımasızca vuran kızlar daha sonra çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle ayrılıyor.