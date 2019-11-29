İstanbul Boğazdaki arsanın satışına izin verilmedi

Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Kandilli sırtında bulunan, Boğaz manzaralı ve son derece değerli arazinin satışı, belediye meclisinde oy çokluğuyla reddedildi. CHP Grup sözcüsü Tarık Balyalı, AK Parti'li üyelerin, Koruma Kurulu kararı gerektiği gerekçesiyle satışa karşı çıkmasını eleştirdi. AK Parti'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise parsellerin sit koruma alanında kaldığını, Koruma Kurulu'ndan izin alınmadığı için satışa onay vermediklerini söyledi.