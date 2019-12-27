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İstanbul Boğazı'nda dehşet anları! Dev geminin yaya yoluna çıktığı anlar kamerada...

27.12.2019 | 13:59

İstanbul Boğazı'nda dev yük gemisinin kontrolden çıkarak kıyıdaki yaya yoluna çarptığı anlara ait dehşet görüntüleri ortaya çıktı.

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