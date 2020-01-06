İstanbul Boğazı'nda Rus savaş gemisi faciası son anda önlendi! Kıyı emniyeti gemisinin müdahale anı görüntüleri ortaya çıktı...
İstanbul Boğazı'nda kontrolden çıkan füze lançerleri ile donatılmış Rus savaş gemisi kıyıya çarpmasında metreler kala, yetişen bir Kıyı Emniyeti kurtarma römork gemisi tarafında bordalanarak durduruldu. Römorkun Rus Savaş gemisini bordalayarak durdurduğu anlar ise kameralara böyle yansıdı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:33
01:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü! 06.01.2020 | 12:27
16:33
Bakan Varank'tan flaş yerli otomobil açıklaması! Satın almak isteyenler... 06.01.2020 | 11:33
01:19
İşte MİT'in Ankara'daki yeni hizmet binası 'Kale' 06.01.2020 | 10:47
01:56
Mobilyadaki KDV indirimi piyasalara nasıl yansıyacak? 06.01.2020 | 10:04
02:56
01:39
01:05
Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutarsız açıklamaları Başkan Erdoğan'ı güldürdü 06.01.2020 | 01:00
07:25
Başkan Erdoğan'dan faiz ve enflasyon müjdesi! Tek haneli olacak 06.01.2020 | 00:59
16:34
Başkan Erdoğan'dan Kasım Süleymani hakkında ilk açıklama 06.01.2020 | 00:58
18:32
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul için Montrö açıklaması 06.01.2020 | 00:57
06:38
Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması 06.01.2020 | 00:57
00:59
Bakan Albayrak'tan Fethi Sekin paylaşımı: Rahmet ve minnetle anıyoruz 04.01.2020 | 22:25
01:41
Başkan Erdoğan'dan telefon diplomasisi 04.01.2020 | 17:24
33:42
00:39
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe! 04.01.2020 | 13:27
03:44
01:00
İstanbul Valisi: 97 bin 255 Suriyeli İstanbul'dan ayrıldı 04.01.2020 | 11:11
02:48
105. yılında Sarıkamış Şehitleri için yürüyüş 03.01.2020 | 21:38