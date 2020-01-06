İstanbul Boğazı'nda Rus savaş gemisi faciası son anda önlendi! Kıyı emniyeti gemisinin müdahale anı görüntüleri ortaya çıktı...

İstanbul Boğazı'nda kontrolden çıkan füze lançerleri ile donatılmış Rus savaş gemisi kıyıya çarpmasında metreler kala, yetişen bir Kıyı Emniyeti kurtarma römork gemisi tarafında bordalanarak durduruldu. Römorkun Rus Savaş gemisini bordalayarak durdurduğu anlar ise kameralara böyle yansıdı...