İstanbul Havalimanı'na Almanlardan övgü! Tam not aldı | Video

İstanbul Havalimanı ve gümrüksüz alışveriş alanlarına Almanlardan övgü geldi. İstanbul Havalimanı ve gümrüksüz alışveriş alanlarını ziyaret eden Alman Havalimanları Birliği yetkilileri havalimanının mimarisinin yanı sıra gümrüksüz alışveriş alanlarının da tam not aldığını duyurdu.