İstanbul Karaköy'de başörtülü kadınlara saldıran kadının tahliye talebine ret
İstanbul Karaköy'de 19 yaşındaki iki başörtülü kadından birine saldırdığı, ayrıca her ikisine yönelik hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Semahat Yolcu'nun tahliye talebi reddedildi.
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