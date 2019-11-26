İstanbul merkezli 9 ilde ByLock operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında aktif ve ihraç polis memuru,ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin bulunduğu ve ByLock'u kullandığı tespit edilen 27 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi. Birçok ilden peş peşe operasyon haberleri geliyor. Çok sayıda gözaltı var...