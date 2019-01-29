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İstanbul Sarıyer'de vatandaşlar 31 Mart yerel seçimleri hakkında ne düşünüyor?

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken İstanbul Sarıyer'de; yerel seçimlerle ilgili fikirleri sorulan vatandaşlar A Haber mikrofonuna beklentilerini anlattılar. Sarıyerli vatandaşlar Sarıyer'deki belediyecilik anlayışından memnun mu? Sarıyerli vatandaşların 31 Mart yerel seçimlerinde oy tercihleri ne yönde olacak? Sarıyerli vatandaşlar 31 Mart seçimlerinde oy kullanırken nelere dikkat edecek? A Haber Yayın Danışmanı Kerim Ulak İstanbul Sarıyer sokaklarını gezdi, A Haber mikrofonunu vatandaşlar uzattı ve bakın nasıl cevaplar aldı...

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İstanbul Sarıyer'de vatandaşlar 31 Mart yerel seçimleri hakkında ne düşünüyor?
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