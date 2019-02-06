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İstanbul Şişli'de pişkin taksicinin sahtekarlığı "Bu kadarına da pes" dedirtti!

İstanbul Şişli’de ‘trafik var’ diyerek aracındaki yolcuyu indiren taksici, parayı vermeden indikleri için müşterilere tepki gösterdi. Taksicinin tavrı "bu kadarına da pes" dedirtti.

İddiaya göre Şişli'de bir taksi şoförü, akşam saatlerinde aracına binen iki kişiyi yolda trafik olduğu gerekçesiyle araçtan indirdi. Seyir halinde giderken yol ayrımında duran taksi şoförü, akıcı olan trafiğin yoğun olduğunu iddia ederek yolcuları indirmek istedi. Araçtan inmek istemeyen yolcular ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından zorla taksiden indirilen yolcular taksi ücretini vermeyince sürücü ücreti isteyerek yolculara tepki gösterdi. Taksicinin bu tavrı bu kadarına da pes dedirtti.


"Arabadan attı bizi"
Araçtan indirilen yolculardan bir tanesi olayı anlatırken, "Trafik var diye indirdi bizi. Yola bakın işte görüyorsunuz. Bir de para vermeden indiniz diyor. Arabadan attı bizi" ifadelerini kullandı. Taksici ile yolcular arasında bir süre tartışma yaşandıktan sonra kameraya çekildiğini gören taksici olay yerinden ayrılırken, vatandaşlar ise başka taksi aramaya başladı.

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İstanbul Şişli'de pişkin taksicinin sahtekarlığı "Bu kadarına da pes" dedirtti!
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