Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İstanbul Süryani Kadim Vakfı: "PYD/YPG Süryanilere baskı yapıyor"

Süryaniler PYD/YPG'nin hakim olduğu bölgelerde baskıya uğruyor. Gençler teröristler tarafından zorla kaçırılıyor. İSKV resmi sosyal paylaşım sitesinde Suriye'de terör örgütü PYD/PYG'nin hakim olduğu bölgelerde Süryanilerin sistematik olarak baskıya uğradıklarını ve Süryani gençlerin teröristler tarafından zorla kaçırıldığını açıkladı. İSKV daha önce birçok Süryani Sivil Toplum Örgütü'nün bu durumu protesto eden bildiriler yayınladığını hatırlatarak Fırat'ın doğusuna kurulacak olan güvenli bölgeyi desteklediklerini ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Süryani Kadim Vakfı: "PYD/YPG Süryanilere baskı yapıyor"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN