İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Göçük altında kalan Havva isimli kızımızla az önce arama kurtarma ekiplerimiz konuştular"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın olduğu yerde sabah saatlerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Çevredeki binalar boşaltıldı. Birinin durumu farklı. Enkazın hemen yanındaki Yunus apartmanı. Bunun durumu risk az ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mühendisleri lazer yöntemiyle bu binanın anbean durumun kontrol altında tutuyorlar. Arama kurtarma ekiplerimizin güvenliği, çevredeki vatandaşlarımızın güvenliği için bunu yapmak zorundayız. 3 kere kısa süreli de olsa arama kurtarma faaliyetlerine ara verdik. Ama hemen bunu netleştirip risk tahlilini yapar yapmaz çalışmalar başladı. Gece saat 2'de yaptığımız basın açıklamamızdan beri kurtarma faaliyetlerini bir cana ulaşamadık. Az süre önce Havva isimli kızımızla ekiplerimiz konuştu" dedi. Vali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli takip ettiğini ve her fırsatta desteğini eksik etmediğini söyleyerek, "Herkesin kalbi duası burada. Sizler aracılığıyla başta İstanbul olmak üzere tüm ülkemize güzel haberler vermek için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.