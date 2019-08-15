İstanbul'da altını bezleyip çorap giydirdiği sıpayı evde besliyor

İstanbul Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde yeni doğmuş sıpayı gören bir hayvansever sahibini aramasına rağmen bulamayınca bakımının yapılabilmesi için sıpayı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Kampusü'ne götürerek, Veterinerlik Meslek Yüksekokulu'ndaki öğretim görevlilerine teslim etti. Atçılık konusunda uzman öğretim görevlisi İbrahim Kurban, sevimli sıpayı muayene ederken, bunun erkek ve en fazla iki günlük olduğunu tespit etti. Kurban sindirim sistemindeki kabızlık sorununu giderdi ve beslemeye başladı. Odasında sıpa için özel bir bölüm ayıran Kurban, annesi bulununcaya kadar üniversitedeki damızlık kısraklardan gerektiğinde kullanılmak üzere alarak sakladıkları, doğumdan sonra ilk 4-5 gün anne tarafından yavruya verilen ilk süt olan aynı zamanda yüksek oranda protein ve bağışıklık kazandıran maddeler içeren kolostrumu ağzına enjekte etmeye başladı.



EVİNE GÖTÜRDÜ

Öğretim görevlisi İbrahim Kurban, 'Cıvık' adını verdiği, annesinin yanında olmadığı için sürekli beslenmesi ve gerektiğinde muayene etmek amacıyla sıpayı evine götürdü. Veteriner Hekim Kevser Kurban, eşinin getirdiği sıpaya evinde özel bir yer yaptırdı. Üniversiteden sonra kısa sürede evin maskotu olan 'Cıvık'ın etrafı kirletebileceğini göz önüne alan Kurban çifti onun altına da bez bağladı, ayaklarına da çorap geçirdi. 'Cıvık'ın eve getirilmesine en fazla sevinen İbrahim Kurban'ın 2 yaşındaki oğlu Yusuf Agâh oldu. Yusuf Agâh, yatağına yatırılan sıpanın yanında resim yapmaya çalışırken uyanık olduğu zamanlarda birlikte koşturdu.



"SAHİBİ BULUNMAZSA BİZ BÜYÜTECEĞİZ"

İÜC Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu Öğretim görevlisi İbrahim Kurban, "Şu anda genel durumu iyi. Doğumdan sonraki ilk 3 günleri kritik oluyor. Annesi olmadığı için sık ve kısa aralıklarla beslemek gerekiyor. Onun dışında aşırı sevimli. Vatandaş sadece bulduğu yeri söyledi, çevrede araştırma yapılıyor" dedi.



"Sahibi bulunmazsa biz büyüteceğiz" diyen Kurban, "Buranın maskotu olacak. Haftasonu da geldi ve akşamları da beslenmesi var. İlk günlerde saat başı beslenmesi gerekiyor. Genel durum muayenesi de yapılması için gözümüzün önünde olmalı. Evimizde odası hazır. Bir köşe yaptık ona. İsmi düşünmemiştik ama ?Cıvık? olsun. Annesi getirilmeden onu vermemiz söz konusu değil. Annesi getirilirse yavrusu ile buluşturacağız." ifadelerini kullandı.