İstanbul'da dev sahte Dolar operasyonu... Gerçeğinden ayırt edilemeyen 127 milyon Dolar!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonla FETÖ'ye ait 127 Milyon Dolar sahte para ele geçirdi! FETÖ'nün gerçepğinden ayırt edilemeyen 127 milyon Doları Afrika ülkelerine göndermeyi planladığı ortaya çıktı.
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