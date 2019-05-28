Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İstanbul'da iki grup arasındaki satırlı bıçaklı kavga kamerada

İstanbul Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada dehşet dolu anlar yaşandı. Bıçak, satır ve sandalyenin de kullanıldığı kavga kameraya yansıdı.

Olay İstanbul'da Esenyurt Merkez Mahallesi 1105 Sokak'ta geçtiğimiz perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında alacak verecek meselesi olan Suriyeli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 300 lira borcunu ödemediği iddia edilen Suriyeli 4 yerinden bıçaklandı. Yaralı bir şekilde sokakta bulunan kasaba giren ismi öğrenilemeyen Suriyeli genç kasaptan aldığı satırla dışarı çıkarak kavga ettiği kişileri bir süre kovaladı. Bu sırada bir kişi, gencin kafasına sandalye ile vurdu. Dehşet anları esnafın araya girmesiyle kavga son buldu. Yaralı genç kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Dehşet dolu anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da iki grup arasındaki satırlı bıçaklı kavga kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN