İstanbul'da İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'un ölümünde sır mendilcinin rolü ne?
Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölü bulunduğu Karaköy, Ali Paşa Medresesi Sokak'ta bir yıl boyunca her gün aynı yerde oturup mendil satan ve İngiliz istihbarat subayının ölümünden bir hafta önce ortadan kaybolan gizemli mendilci hala bulunamadı
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