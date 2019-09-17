İstanbul'da TEKNOFEST heyecanı! TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda bugün başladı!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin önemli kurumları ve firmalarının destekleriyle Türkiye'nin millî teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi için farkındalık oluşturmayı hedefleyen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bugün ikinci kez kapılarını ziyaretçilere açıyor. İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olmayı başaran ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST' in bu yılkı adresi Atatürk Havalimanı.