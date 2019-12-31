İstanbul'da yılbaşı alarmı! İstanbul'da bu yollar 2020 yılbaşında kapalı!
İstanbul'da 2020 yılbaşı kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı! İstanbul'da yılbaşı kutlamaları nerede yapılacak? İstanbul'da 2020 yılbaşı kutlamalarında hangi yollar trafiğe kapatıldı? İstanbul'da 2020 yılbaşı kutlamaları için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılırken bazı yollar da trafiğe kapatıldı.
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