Web TV Türkiye İstanbul'daki barajlar alarm veriyor! "Önümüzdeki yıl ciddi bir tehlike ile karşı karşıyayız"

İstanbul'daki barajlar alarm veriyor! "Önümüzdeki yıl ciddi bir tehlike ile karşı karşıyayız"

09.12.2019 | 18:47

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve yağışın az olması barajlardaki doluluk oranını ciddi boyutta etkiledi. Özellikle en çok nüfusa sahip olan İstanbul’da Aralık ayının ortalarına doğru gelirken hala yağışın olmaması uzmanların uyarılarını da art arda getirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Eğer yağışlar bu şekilde giderse önümüzdeki yıl ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalırız” ifadelerini kullandı.

Normal şartlarda İstanbul'a Kasım ayında ortalama 102 milimetre yağış düşüyordu. Ancak geride bıraktığımız ay İstanbul'da neredeyse hiç yağış olmadı. Türkiye genelinde baktığımızda ise, İstanbul'da da barajların kuruduğu ve İstanbul'un neredeyse 100 günlük suyunun kaldığıyla ilgili uzmanların uyarıları vardı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, konuyla ilgili, "İstanbul'da 100 günlük suyumuz kaldı. Kasım ayında neredeyse hiç yağmur yağmadı. Aslında İstanbul'da normal şartlarda yağışların yüzde 12'si Kasım ayında gelmektedir. Yüzde 15'i Aralık ayında gelmektedir. Aralık ayının neredeyse 3'te 1'ini tamamladığımız halde hala yeterli yağış yok. Önümüzdeki 10 günlük süreçte de yağışın olmayacağı gözüküyor. Bunlar bizi korkutmaya başladı. Eğer yağışlar bu şekilde giderse önümüzdeki yıl ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalırız" ifadelerini kullandı.

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