İstanbul Kadıköy’de 3 kente kayyum atanmasını protesto eden terör destekçileri esnafı bıçakladı, 3 güvenlik görevlisini yaraladı!

Olay, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Bahariye Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bahariye Caddesi üzerindeki Süreyya Operası önünde üç ilin belediyesine kayyum atamasını protesto için izinsiz gösteri yapan gruba polis dağılmaları yönünde anonslarda bulundu. Polisin anonslarına rağmen dağılmayarak direnen göstericilere polis müdahalede bulundu. Polisten kaçarken yolda çöp tenekelerini deviren göstericilere bir esnaf tepki gösterdi. Göstericileri kendilerine tepki gösteren esnafı 3 yerinden bıçaklayarak yaralayıp kayıplara karıştı. Olaylar sırasında 3 güvenlik görevlisi ise çeşitli yerlerinden yaralanırken, olaylara ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri esnafı yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.