İstanbul Tuzla Tersanesi’nde bulunan akaryakıt gemisinde yangın çıktı: 8 yaralı!

Tuzla Tersanesi'nde saat 15.00 sularında Hong Kong bandıralı bir akaryakıt gemisinde yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralanırken yangının çıkmasıyla beraber olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi. Alınan güvenlik önlemleri nedeniyle tersanede çalışan işçiler tahliye edilirken, polis ekipleri tersane içerisine kimseyi de almadı. Çevredeki meraklı vatandaşlar polis tarafından konulan güvenlik şeridinin dışında tutuldu. Yaralanan vatandaşlar ilk yardım ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.