Web TV Türkiye İstanbul'un surları can çekişiyor! Fethin sembolü surlar restorasyon bekliyor

İstanbul'un surları can çekişiyor! Fethin sembolü surlar restorasyon bekliyor

07.12.2019 | 13:01

İstanbul'un Fethi'nin önemli sembollerinden biri olan asırlık surlar bakımsızlıktan yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Surlardaki çatlaklar çevredeki insanlar içinde risk oluşturuyor. Doğu Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilen ve Osmanlı'nın İstanbul'u fethetmesiyle günümüze kadar varlığını sürdürmeyi başaran tarihi surların, Ayvansaray'dan Yedikule Zindanları'na kadar olan birçok bölümü harabeye dönmüş durumda. Tarihi surlara güvenlik gerekçesiyle çıkmak yasak ancak burası gündüz öğrencilerin, gece ise madde bağımlılarının uğrak yeri... Taş düşme ihtimallerine karşı surlara tel örgü çekilmiş olsa da tel örgü olmayan alanlar bulunuyor. Çevredeki insanlar tarihi surların restore edilmesini ve daha güvenli hale getirilmesini istiyor.

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