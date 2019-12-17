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İşte 17-25 Aralık yargıda darbe girişiminin perde arkası...

17.12.2019 | 17:05

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası, hükümeti yargı eliyle devirmek için yapılan bir darbe girişimiydi. 17 Aralık'ta başlayan 25 Aralık'ta sona eren FETÖ'cü hain yargı darbesi sürecinin detaylarını o günlerin tanıkları A Haber canlı yayınında anlattı. Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala ve yine aynı dönemin İstanbul Emniyet Müdürü olan Selami Altınok, 17-25 Aralık FETÖ'cü yargı darbe girişimininde yaşananları ve hazırlanan kumpasın detaylarını canlı yayında anlattı.

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