İşte 17-25 Aralık yargıda darbe girişiminin perde arkası...
FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası, hükümeti yargı eliyle devirmek için yapılan bir darbe girişimiydi. 17 Aralık'ta başlayan 25 Aralık'ta sona eren FETÖ'cü hain yargı darbesi sürecinin detaylarını o günlerin tanıkları A Haber canlı yayınında anlattı. Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala ve yine aynı dönemin İstanbul Emniyet Müdürü olan Selami Altınok, 17-25 Aralık FETÖ'cü yargı darbe girişimininde yaşananları ve hazırlanan kumpasın detaylarını canlı yayında anlattı.
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