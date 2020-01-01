İşte 3 yıl önceki DEAŞ'ın kanlı yılbaşı saldırısında yaşananlar...

İstanbul Ortaköy’deki Reina isimli eğlence mekanındaki yılbaşı kutlamalarında 2017 yılında DEAŞ'ın düzenlediği silahlı saldırının üzerinden 3 yıl geçti. Gözaltı aşamasında suçlamaları kabul eden saldırgan Abdulkadir Masharipov, yargılama aşamasında suçlamaları reddetmişti. Masharipov’un da aralarında bulunduğu 58 sanıklı davanın 27 Ocak’taki celsesinde mütalaanın açıklanması bekleniyor. İşte 2017 yılında İstanbul Ortaköy'de DEAŞ'ın düzenlediği silahlı saldırıda ve sonrasında yaşananlar...