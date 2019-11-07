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İşte Batı’nın gözünden iyi terörist kötü terörist

07.11.2019 | 21:45

Türkiye, DEAŞ ve PKK/YPG olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda kırmızı listedeki terörist Hejar Çelik ve İshak Özçaktu öldürüldü. Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine darbe üstüne darbe indiren Türkiye, terör unsurları arasında ayrım yapmıyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’yla terör örgütü DEAŞ’a da ağır darbe vuruldu. Binlerce DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Son olarak DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin en yakınındaki 13 kişi de sağ olarak yakalandı. Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada ‘Bağdadi neyse Mazlum Kobani de aynıdır” ifadelerini kullandı. İşte çok uzun zamandır tartışılan konulardan biri de Batı’nın teröristlere bakışı… Batı teröristleri ikiye ayırıyor. İşte Batı’nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren analiz haberimiz…

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