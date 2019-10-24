İşte CHP ve medyasının YPG ve PKK düşünceleri

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda hem masada hem sahada zafer kazanmasına rağmen, CHP ve CHP medyasının terör örgütü PYD ve YPG/PKK'ya olan düşünceleri halkın tepkisini çekmeye devam ediyor. İşte Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekillerin terör örgütleri hakkındaki skandal ifadeler...