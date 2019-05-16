İşte CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun kabarık dosyası

Tarihi misyonundan çok uzaklaşan, millete yaptığı hizmetlerle değil de partideki görevlilerin skandallarıyla adından söz ettiren CHP'nin yeni skandallarının son gözde ismi ise Canan Kaftancıoğlu...Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti olan CHP'yi, son yıllarda Atatürk ve değerleriyle yan yana koymak neredeyse imkansız hale geldi. CHP'yi bu duruma düşürenler ise belli... Onlardan biri, toplumun değerleriyle arasına mesafe koyan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu... Kaftancıoğlu'nun skandallarının ardı arkası kesilmiyor, milletin değerlerine karşı yaptığı saygısızlıklara ait 'sabıka' dosyası kabarık... İşte Kaftancıoğlu'nun milletin değerlerine yaptığı saygısızlıkları ve skandalları anlatan özel analiz haberimiz...