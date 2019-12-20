İşte Davutoğlu ikiyüzlülüğü! Bakın o toplantıda referandum hakkında neler söylemiş!

Davutoğlu'nun 'Başbakanlığı' döneminde yapılan bir toplantıda sarf ettiği sözler ortaya çıktı. Gazeteci Emin Pazarcı'nın katıldığı bir canlı yayında paylaştığı sözler, Davutoğlu'nun referandum konusundaki ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi!

Gazeteci Emin Pazarcı, Ahmet Davutoğlu'nun istediğini alamayan bir figür olduğunu ve günün sonunda Erdoğan düşmanlarıyla hareket edeceğini söyledi. Referandum öncesi yaptıkları bir görüşmeyi de anlatan Pazarcı, o dönemde bile Davutoğlu'nun alttan alta Erdoğan'ın kuyusunu kazdığını ileri sürdü.

CNN Türk'te Hande Fırat'ın hazırladığı Gece Görüşü'nde Ahmet Davutoğlu tartışıldı. Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile başarı kazanmasının mümkün olmadığını söyleyen Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, Gelecek Partisi'nin kazanma üzerine değil Erdoğan'a kaybettirme stratejisiyle kurulduğunu ileri sürdü.

İşte Emin Pazarcı'nın o sözleri:

"Ahmet Davutoğlu, Başbakan seçilirken Türkiye başka bir sistemde miydi? Yani başkanlık sistemine geçileceği belli değil miydi? Belliydi... Ahmet Davutoğlu kiracı olarak geldi eve. Belli bir süre sonra da boşaltacaktı çünkü yeni sisteme geçilecekti.

Tayyip Erdoğan istemeseydi, Ahmet Davutoğlu kendi gücüyle gelebilir miydi gelemezdi. Ne oldu? Kiracı olarak geldiği evin tapusunu kendi üzerine geçirmeye çalıştı. Evde tadilata başladı.

KONYA'DAKİ ÖZEL TOPLANTIYI ANLATTI!

Hatta biz Meram'da kendisiyle bir toplantıya gittik. Orada sürekli böyle iğneliyor. Erdoğan'a yönelik iğnelemeler yapıyor. Başkanlık sistemine yönelik iğnelemeler yapıyor. Ben sonunda dayanamayıp kendisine sordum. Biz bunları yazarız gazeteci olarak ama siz bilerek, isteyerek mi yaptınız bunları? Burada çok ciddi başkanlık sistemine yönelik eleştiriler var. Biz bunları yazarsak yer yerinden oynayacak. Siz bunu mu demek istediniz dedim daha net. Kem küm bilmem ne! Daha sonra basın müşavirleri etrafımızda dolaştı ve bunları yazmayın dediler.

Eğer senin bir görüşün varsa bunu da vatandaşa bildir. Yazmayın ama ben alttan iğneleyeyim, alttan kuyusunu kazayım. Bu şekildeydi ben bunları bizzat gördüm.

"KAZANMAK ÜZERİNE DEĞİL KAYBETTİRMEK İÇİN KURULDU"

Ahmet Davutoğlu siyasi parti kurdu. Peki başarı şansı var mı? Bütün kamuoyu araştırmaları ortada. Yüzde kaç oy alır? Yani yüzde 50 artı 1 alma şansı var mı? Yüzde sıfır! O zaman ne yapacak? Kazanmak üzerine değil kaybettirmek üzerine kurulan bir partinin genel başkanı olacak. Kimle olacak? Açık ve net millet ittifakın ortağı olacak. Zaten ne diyor Meral Hanım? İsterlerse her türlü desteği veririz o da kabul ediyor.

Erdoğan düşmanlığı üzerine, AK Parti içinden çıkan, hırsları gerçekleşmeyen istediğini alamayan bir figür. Erdoğan düşmanlarıyla buluşacaklar."