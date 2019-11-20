İşte EGM için hazırlanan ve beğeni rekoru kıran o video

İstanbul Valiliği asayiş olaylarına ilişkin 2019 yılındaki 10 aylık veri hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın etkili mücadelesi sonrası 2018 ile 2019 arasındaki farka yer verildi. Emniyet’in verilerine göre suç olaylarında en çok yüzde 33’lük farkla araç hırsızlığı suçunda yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan bu video ise beğeni rekoru kırdı.