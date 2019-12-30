İşte İngiliz BBC arşivinden İstanbul Boğazı'ndaki büyük tehlike!
Türkiye’nin bağımsızlık yolundaki dev projelerinden biri olan Kanal İstanbul’a karşı muhalefetten akla hayale gelmeyecek iddialar ortaya atılıyor. Peki Kanal İstanbul’un önemi ne? Boğaz’daki tehlikelere dikkat çekmeyen muhalefet bilimsellikten tamamen uzak açıklamalarda bulunuyor. İstanbul Boğazı’ndaki en büyük tehlikelerden biri de tanker gemiler! İşte BBC'nin 1981 yılında hazırladığı ve İstanbul Boğazı'ndaki tehlikeyi anlatan belgeseli...
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