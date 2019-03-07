Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İşte İstanbul'da CHP gerçeği... Neler vaat ettiler neler yaptılar

CHP'nin İstanbul adayları ne vaatler verdi neler yaptı? İstanbul'un Beylikdüzü, Maltepe, Büyükçekmece, Sarıyer ve Kartal'da CHP'nin adayları neler tavsiye etti? CHP/İyi Parti ve HDP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 2014 yılından bu yana belediye başkanlığını üstlendiği Beylikdüzü'nde birçok vaatlerde bulunmuştu. 37 vaadinden sadece 2'sini yerine getirebilen İmamoğlu'nun yönettiği Beylikdüzü'nde halen çöp dağları mevcut. Yeşil alanları imara açtı ve bu yüzden dolayı kendisine 'Beton Ekrem' lakabı takıldı. Tramvay vaadi de diğerleri gibi yalandı. Mega kent camisi projesi, her mahalleye kreş, Türkiye'nin en büyük cemevi vaadi gibi akıllara gelen vaatlerinin hepsi yalan oldu. Skandalları vaatleriyle de bitmeyen İmamoğlu, Beylikdüzü'nde Anadolu Caddesi'ne 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in isminin verilmesine karşı çıkmıştı. Peki CHP'nin İstanbul diğer ilçelerindeki adayları hangi vaatlerde bulundu. İşte İstanbul'da CHP gerçeği...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte İstanbul'da CHP gerçeği... Neler vaat ettiler neler yaptılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN