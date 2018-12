Sözde sanatçı Müjdat Gezen her fırsatta öfkesini kinini kustu ağzına geleni esirgemedi her defasında haddini aştı. Müjdat Gezen gezi provokasyonunda da sahnedeydi, çapulcuları övüp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı. Her kelimesinde her zaman hakaret olan küfrü ağzından hiç düşürmeyen Müjdat Gezen sadece Milli iradeyi değil sırf kendisiyle aynı görüşü paylaşmıyor diye II.Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nu diline dolamıştı.