İşte Tank-Palet fabrikası gerçeği! Muhalefetin tank palet fabrikası iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefetin her fırsatta dillendirdiği Sakarya Arifiye'deki Tank-Palet fabrikasının Katarlılara satıldığı yalanı ve giriştiği algı operasyonları hakkında Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde, "Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nda satış söz konusu değil. Bunu diline dolayanlar deve kuşu misali kafalarını kuma gömüp her yeri karanlık sanıyor diye Türkiye öyle olmuyor." açıklamasında bulunmuştu. A Haber Yurt Haberler Müdür Kerim Ulak da konuyla ilgili olarak Terör ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda ile canlı yayında konuştu.

Yusuf Alabarda, "Bu konu ile ilgili yaratılan manipülasyon çok farklı algılara sebebiyet veriyor ve bunun da başarılı olduğunu hissederse muhalefet bunun üzerinden yürümeye devam ediyor. Şimdi fabrikanın herhangi bir şirkete ve devlete satılması söz konusu değil. Fabrika kurulduğu günden bu yana çok büyük başarılara imza attı. TSK envanterinde bulunan zırhlı araçların bakım ve onarımları burada yürütülüyordu. Bu faaliyetine de NATO seviyesinde hizmet etmeye devam ediyor, fabrika satılmadığı için de bu hizmetlerine devam edecek. Fabrikanın içindeki emir-komuta hiçbir şekiklde Katar ordusunda değil muhalefetin dediği gibi." Dedi.