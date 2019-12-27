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İşte Türkiye'nin yerli otomobili!

27.12.2019 | 16:26

Tarihi günde tarihi programda Türkiye'nin yerli otomobilinin tüm bilgileri paylaşıldı. Hız, şarj, güvenlik konfor ve teknoloji olarak zirveye oynayacak olan yerli otomobilimiz rakiplerine parmak ısırtan özelliklere sahip. İşte Türkiye'nin yerli otomobili

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