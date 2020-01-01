İşte yeni yılda 2020 yılının ilk bebekleri...

İşte takvimlerin 01 Ocak 2020 Çarşamba 00:01'i gösterdiği anlarda dünyaya 'Merhaba' diyen bebekler... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2019'un son bebeği ile yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Vali Yerlikaya her iki bebeğe de altın taktı.