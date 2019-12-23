İşte yerli otomobilden paylaşılan yeni fotoğraflar...
Cuma günü tanıtımı yapılacak Türkiye'nin yerli otomobili için geri sayım sürerken, resmi Twitter hesabından yeni bir fotoğraf paylaşıldı.
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