İşte CHP'nin demokrasi anlayışı! Kılıçdaroğlu talimat verdi, Kaftancıoğlu’nun rakibi çekildi! | Video
Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği talimat, partide demokrasi namına hiçbir algının olmadığını bir kez daha gösterdi. Parti kongresine kısa bir süre kala İstanbul İl Başkanlığı’nda Canan Kaftancıoğlu’nun rakibi olan Cemal Canpolat, Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla adaylığını çekti.
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