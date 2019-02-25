İstihdam seferberliğinde sonuçlar açıklanıyor - Bakan Albayrak 61 farklı sektör temsilcisiyle bir araya gelecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay çağrısını yaptığı yeni istihdam seferberliğinin ilk sonuçları bugün açıklanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde 61 sektör meclisin temsilcileriyle bir araya gelecek. Toplantının ilk bölümünde istihdam seferberliğinin ilk uygulama sonuçları paylaşılacak. 900'e yakın iş adamının katılacağı toplantıda iş dünyasının talepleri de dinlenilecek. Bakan Albayrak inşaattan eğitime, yazılımdan tarıma kadar 61 farklı sektörün temsilcisiyle ekonomideki gelişmeleri değerlendirecek.