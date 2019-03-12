İstiklal Marşı bu dergahta yazıldı! Mehmet Akif Ersoy'un kaldığı Taceddin Dergahı böyle görüntülendi...

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı Taceddin Dergahı; İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 98. yıl dönümünde görüntülendi. Kurtuluş Savaşı'nın en çetin günlerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ve istiklalimize giden yolda pek çok sırrı muhafaza eden Taceddin Dergahı tarihimizde önemli bir yere sahip. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, ulusun kurtuluş için mücadele ettiği o günlerde İstiklal Marşı'nı yazarken Taceddin Dergahı'nda kalıyordu. 12 Mart 2019'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 98 yıl dönümünde Taceddin Degahı yine ecdadının izinden gidenler tarafından doldu taştı! İşte Taceddin Dergahı'ndan özel bilgi ve görüntüler...